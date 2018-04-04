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الوطن

غدا.. "القضاء الإداري" ينظر دعوى إلغاء إزالة مثلث ماسبيرو

منذ 52 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
غدا.. "القضاء الإداري" ينظر دعوى إلغاء إزالة مثلث ماسبيرو

جانب من عملية اخلاء مثلث ماسبيرو

تنظر غدا الدائرة الخامسة إزالات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من سكان مثلث ماسبيرو، التي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حي بولاق أبو العلا.

وقالت الدعوى، إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذي تضمن الموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بالشوارع "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.

وأشار سكان منطقة ماسبيرو في دعواهم، إلى أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم في الماؤى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي.

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