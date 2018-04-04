استئناف الرحلات الروسية إلى مصر بعد توقف أكثر من عامين.. الأربعاء

قال الدكتور مصطفي خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، إن أولى رحلات شركة "آير فلوت" الروسية المنتظمة ستصل إلى مطار القاهرة الأربعاء المقبل، وذلك بعد توقف الحركة الجوية بين مصر وروسيا نهائيًا منذ أكثر من عامين، تحديدًا منذ نوفمبر 2015 ميلاديًا، مؤكدًا أن الشركة الروسية ستسير 3 رحلات أسبوعية إلى القاهرة.

وتابع خليل لـ"الوطن"، أن شركة مصر للطيران ستبدأ أيضًا في تسيير رحلاتها إلى موسكو بداية من يوم 12 أبريل الجاري بواقع 3 رحلات أسبوعية.

وتابع، هناك إقبالاً كبيرًا من الروس على حجز الرحلات الأولى إلى القاهرة، وزيارة مصر خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن تشهد الحركة السياحية الوافدة من روسيا زيادة مطردة خلال الشهور المقبلة.