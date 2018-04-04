بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

بدأالمؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الـ20، قبل قليل، وتقدم للمشاركة في الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، 1500 فيلم من 94 دولة، واستقرت لجان المشاهدة على مشاركة 62 فيلما من 48 دولة، في أقسام المهرجان المختلفة.

وتنطلق الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري، برئاسة الناقد عصام زكريا.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية، 10 أفلام، بينما تضم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 14 فيلما، من بينها الفيلم المصري "آخر من يغادر ريو" للمخرج أسامة عياد.