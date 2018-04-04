برلماني يطالب باستدعاء مسؤولي الاتصالات بسبب لعبة "الحوت الأزرق"

قال النائب أبوبكر غريب، إنه يتقدم بطلب إحاطة إلى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار تطبيقات الألعاب الالكترونية سواء الخطيرة أو غير اللائقة.

وقال "غريب"، لـ"الوطن"، إن ما تردد بشأن انتشار لعبة قاتلة تحت مسمى "الحوت الأزرق"، تدفع صغار السن إلى الانتحار وإزهاق أرواحهم، أمر لا يحتمل الصمت تجاهه، خصوصًا بعدما تردد بأن مثل هذه الألعاب تخترق بيانات مستخدميها، لابتزازهم، وتهديدهم بما يدفعهم لإيذاء أنفسهم بأنفسهم.

وشدد على ضرورة استدعاء المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، والمسؤولين المعنيين بوزارة الاتصالات للوقوف على مثل هذه التطبيقات الإلكترونية وضررها وكيفية مواجهتها لحماية الشباب.