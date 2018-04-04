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الوطن

برلماني: تحسن اقتصادي فى مصر.. قريبًا

منذ 38 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
برلماني: تحسن اقتصادي فى مصر.. قريبًا

محمد بدراوي

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع أن تشهد مصر تحسنًا اقتصاديًا في المرحلة المقبلة، و"هذا أمر مؤكد".

وأضاف "بدراوي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت تعافيًا في الاقتصاد المصري، وهو ما أكدته كل التقارير العالمية المعتمدة والتي رفعت مؤشر مصر من مستوى جيد إلى المستوى الإيجابي، لافتا إلى أن التقارير الدولية حيادية وليس لها أي مصالح في أن تُقيّم بشكل معين.

وأشار "بدراوي" إلى أن الإجراءات الاقتصادية ساهمت فى خفض عجز الموازنة العام الماضي وكانت سببًا في تعافي الاقتصاد الكلي للدولة.

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