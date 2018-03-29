الاقتصاد البريطاني يسجل نموا أعلى من المتوقع خلال 2017

سجل الاقتصاد البريطاني، نموًا أعلى من المتوقع خلال العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الخميس، قبل عام من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي 1.8% في 2017، بحسب تقييم مكتب الإحصاءات الوطنية الذي توقع نموا بنسبة 1.7%، إلا أن هذا يعد انخفاضا عن نسبة 1.9% التي سجلت في 2016، ونسبة 2.3% في 2015.

ويعتبر النمو خلال 2017 الادنى في معدلات النمو السنوي في المملكة المتحدة منذ 2012، مع استمرار الضبابية حول بريكست التي تعيق النشاط الاقتصادي، بحسب محللين.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019.

وأضاف المكتب، أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 0.4% في الاشهر الثلاث الاخيرة من 2017.

وأشار المحلل دينيس دي جونج، من موقع "يو إف إكس" للتعاملات، إلى أنه "لم يبق سوى عام على البريكست ولذلك فإن أرقام اجمالي الناتج المحلي لربع الأخير من 2017 ليست مفاجأة، ومن غير المرجح أن تؤثر على سعر الجنيه الإسترليني أو على خطط البنك المركزي بشأن رفع معدلات الفائدة في مايو المقبل".

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني سجل ارتفاعا مؤخرا بفضل اتضاح الرؤية بشكل أكبر حول خطط البريكست، خصوصا قضية الحدود الأيرلندية الشائكة، وكانت إجمالي استثمارات الأعمال في الربع الأخير أعلى بكثير من المتوقع".

إلا أن التضخم في بريطانيا ارتفع العام الماضي، لأن انخفاض سعر الجنيه الإسترليني عقب النتيجة الصادمة بشأن البريكست في 2016، أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.