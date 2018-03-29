تسجيل الدخول

الوطن

الاقتصاد البريطاني يسجل نموا أعلى من المتوقع خلال 2017

منذ 13 دقيقة
كتب: أ ف ب
الاقتصاد البريطاني يسجل نموا أعلى من المتوقع خلال 2017

بريطانيا

سجل الاقتصاد البريطاني، نموًا أعلى من المتوقع خلال العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الخميس، قبل عام من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي 1.8% في 2017، بحسب تقييم مكتب الإحصاءات الوطنية الذي توقع نموا بنسبة 1.7%، إلا أن هذا يعد انخفاضا عن نسبة 1.9% التي سجلت في 2016، ونسبة 2.3% في 2015.

ويعتبر النمو خلال 2017 الادنى في معدلات النمو السنوي في المملكة المتحدة منذ 2012، مع استمرار الضبابية حول بريكست التي تعيق النشاط الاقتصادي، بحسب محللين.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019.

وأضاف المكتب، أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 0.4% في الاشهر الثلاث الاخيرة من 2017.

وأشار المحلل دينيس دي جونج، من موقع "يو إف إكس" للتعاملات، إلى أنه "لم يبق سوى عام على البريكست ولذلك فإن أرقام اجمالي الناتج المحلي لربع الأخير من 2017 ليست مفاجأة، ومن غير المرجح أن تؤثر على سعر الجنيه الإسترليني أو على خطط البنك المركزي بشأن رفع معدلات الفائدة في مايو المقبل".

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني سجل ارتفاعا مؤخرا بفضل اتضاح الرؤية بشكل أكبر حول خطط البريكست، خصوصا قضية الحدود الأيرلندية الشائكة، وكانت إجمالي استثمارات الأعمال في الربع الأخير أعلى بكثير من المتوقع".

إلا أن التضخم في بريطانيا ارتفع العام الماضي، لأن انخفاض سعر الجنيه الإسترليني عقب النتيجة الصادمة بشأن البريكست في 2016، أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.

أخبار متعلقة

مجلس الوزراء ينفي ارتفاع اسعار الأسمدة الزراعية: "شائعات"

مجلس الوزراء ينفي ارتفاع اسعار الأسمدة الزراعية: "شائعات"
"الكهرباء" عن ارتفاع اسعار التيار: "مش بإيدنا والله"

"الكهرباء" عن ارتفاع اسعار التيار: "مش بإيدنا والله"
تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا في الربع الرابع من العام الماضي

تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا في الربع الرابع من العام الماضي
عجز الحساب الجاري في بريطانيا يتراجع لأقل مستوى منذ 2012

عجز الحساب الجاري في بريطانيا يتراجع لأقل مستوى منذ 2012

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

"نوفاك": روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

"نوفاك": روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

رئيس جامعة القناة: الانتخابات أثبتت أن شعب مصر على قلب رجل واحد

رئيس جامعة القناة: الانتخابات أثبتت أن شعب مصر على قلب رجل واحد

بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

عاجل| وزير الدفاع الروسي: سكان الغوطة سيعودون لمنازلهم الأيام المقبلة

عاجل| وزير الدفاع الروسي: سكان الغوطة سيعودون لمنازلهم الأيام المقبلة

اختيارات الوطن

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

الأكثر قراءة

عاجل