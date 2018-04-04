تسجيل الدخول

الوطن

وزير الداخلية يعدل تشكيل معاوني مديري "كليات الشرطة" و"مركز البحوث"

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الداخلية يعدل تشكيل معاوني مديري "كليات الشرطة" و"مركز البحوث"

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، رقم 487 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.

وتضمن التعديل استبدال الفقرة الأولي من المادة 74 من اللائحة، لتكون يعاون مديري كليات الأكاديمية، ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي يشكل برئاسة كل منهم، وعضوية كبير معلمي الكلية أو نائب المدير المختص، ومساعدي كبير المعلمين أو مساعدي المدير، على أن ينضم إلى عضوية المجلس العلمي لمركز بحوث الشرطة ممثلون عن قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، والإدارة العامة للمتابعة.

أخبار متعلقة

أكاديمية الشرطة تستضيف 117 طالبا وطالبة من 20 جامعة مصرية

أكاديمية الشرطة تستضيف 117 طالبا وطالبة من 20 جامعة مصرية
أكاديمية الشرطة تستضيف 117 من طلاب 20 جامعة مصرية

أكاديمية الشرطة تستضيف 117 من طلاب 20 جامعة مصرية
بث مباشر| إذاعة الأسماء الفائزة بقرعة الحج للقرعة في أكاديمية الشرطة

بث مباشر| إذاعة الأسماء الفائزة بقرعة الحج للقرعة في أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة تستقبل 80 طالبا وطالبة من جامعتي حلوان وسوهاج

أكاديمية الشرطة تستقبل 80 طالبا وطالبة من جامعتي حلوان وسوهاج
مدير معهد القادة يهدي درع أكاديمية الشرطة لوزير الأوقاف

مدير معهد القادة يهدي درع أكاديمية الشرطة لوزير الأوقاف

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

7 أبريل.. "الدستورية" تنظر طعنا ببطلان مادة بقانون الإصلاح الزراعي

7 أبريل.. "الدستورية" تنظر طعنا ببطلان مادة بقانون الإصلاح الزراعي

أسعار تذاكر طيران بعض برامج حج الـ5 نجوم ستصل إلى 35 ألف جنيه

أسعار تذاكر طيران بعض برامج حج الـ5 نجوم ستصل إلى 35 ألف جنيه

شرق الإسكندرية تتصدر مسابقة "مبدعي المستقبل"

شرق الإسكندرية تتصدر مسابقة "مبدعي المستقبل"

اقرأ غدا.. «الوطن» تفتح ملف «ألعاب الموت الإلكترونية».. وثورة غضب في الزمالك

اقرأ غدا.. «الوطن» تفتح ملف «ألعاب الموت الإلكترونية».. وثورة غضب في الزمالك

غدا.. "المرأة السكندرية قصص نجاح" ندوة بمكتبة الإسكندرية

غدا.. "المرأة السكندرية قصص نجاح" ندوة بمكتبة الإسكندرية

اختيارات الوطن

لـ

لـ"ربات البيوت".. إرشادات شراء وتناول الأسماء المملحة في شم النسيم

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

«جمهورية الست»: فنجان قهوة على صوت «أم كلثوم»

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

أول ملتقى توظيف لذوى الاحتياجات الخاصة

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

غرامة الانتظار داخل مترو الأنفاق «ادفع عشان تستنى صاحبك»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

أمريكية تنفق 60 ألف دولار لتشبه «باربى»

الأكثر قراءة

عاجل