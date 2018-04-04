وزير الداخلية يعدل تشكيل معاوني مديري "كليات الشرطة" و"مركز البحوث"

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، رقم 487 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.

وتضمن التعديل استبدال الفقرة الأولي من المادة 74 من اللائحة، لتكون يعاون مديري كليات الأكاديمية، ومركز بحوث الشرطة مجلس علمي يشكل برئاسة كل منهم، وعضوية كبير معلمي الكلية أو نائب المدير المختص، ومساعدي كبير المعلمين أو مساعدي المدير، على أن ينضم إلى عضوية المجلس العلمي لمركز بحوث الشرطة ممثلون عن قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، والإدارة العامة للمتابعة.