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الوطن

تفاصيل رفع الحظر السعودي على صادرات مصر من الفلفل والفراولة

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
تفاصيل رفع الحظر السعودي على صادرات مصر من الفلفل والفراولة

الفراولة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قررت رسميا رفع الحظر على صادرات مصر من محصولي الفلفل والفراولة.

وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا القرار جاء بعد جلسات ناجحة ومفاوضات مصرية سعودية، وزيارات متبادلة بين الجانبين، لافتا إلى أن الجانب المصري استعرض لنظيره السعودي الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرًا للحفاظ على سمعتها التصديرية، والتأكيد على جودة الحاصلات الزراعية المصرية، سواء المصدرة إلى الخارج أو التي يتم استهلاكها في السوق المحلي.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأكد البنا أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخرًا، لافتاً إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد أمنًا قوميًا.

يذكر ان مصر نجحت مؤخرًا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالصين وإندونيسيا وفيتنام وتايوان، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي.

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