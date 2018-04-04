رئيس مجلس الفيوم: ننتظر موافقة رسمية من الخارجية لتجهيز مكتب التصديقات

قال المهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، إن مجلس المدينة وفر مقر لمكتب التصديقات الخارجية، التابع لوزارة الخارجية، بدلا من المقر الحالي المغلق، بجوار بنك الإسكان والتعمير، بشارع البحر، وأنه في انتظار موافقة رسمية من الوزارة لبدء تجهيزه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، مساء اليوم، أن لجنة وزارة الخارجية، وافقت على المكان المخصص من قبل المجلس، لإقامة مكتب التصديقات شفهيا، عند زيارة أعضائها للمكان مؤخرا، ولكن الوزارة لم ترسل حتى اليوم، خطاب رسمي بالموافقة على هذا المكان كمقر للمكتب.

كان اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، تقدم بطلب لوزارة الخارجية، بسرعة التحرك لإعاة تشغيل المكتب لتصديق المستندات الرسمية والوثائق، للراغبين في اعتمادها بالخارج، وشكلت الوزارة لجنة زارت الفيوم برفقة النائب مؤخرا، لمعاينة المكان المرشح من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لإقامة المكتب.

يذكر أنه تم افتتاح المكتب، في منتصف مارس عام 2016م، بمناسبة عيد الفيوم القومي، وبعد فترة بسيطة، تم غلقه بسبب خلافات لمديره مع المحافظة، بسبب الاستراحة المخصصة لمدير المكتب، وظل مغلقا حتى اليوم.