وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير وحدتي الكاب وبحر البقر

تفقد الدكتور أحمد ‏عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير وحدتي رعاية أولية الكاب وبحر البقر القديمة، حيث يتم تطويرهما بحوالي 16 مليون جنيه، تمهيدا لدخولهما منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وصاحب الوزير والمحافظ في الجولة الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة، وأمر عماد الدين بسرعة الانتهاء من تلك الوحدات قبل بداية يوليو القادم وتفقد تتكون وحدة الكاب من أرضي وعلوي وإنشئت عام 1981، ويتم تطويرها ورفع كفاءتها بحوالي 8 ملايين جنيه، لافتا إلى أنها كانت تخدم 1701 مواطن، وعند تطبيق النظام الجديد سوف يتم ربط 20 ألف مواطن عليها لتقدم لهم الخدمة الطبية، وتبعد عن المستشفى العام ببورسعيد حوالي 35 كيلو.

يذكر أن وحدة بحر البقر القديمة يتم رفع كفاءتها استعدادا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تتكون من أرضي وعلوي، وتم إنشائها عام 1978، وتبعد عن المستشفى العام ببورسعيد 42 كيلو.