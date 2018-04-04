التحالف العربي يتعهد بحماية الممرات البحرية من إرهاب الحوثي

قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، إن أبرز مهام التحالف هو التصدي لتهديد الميليشيات الحوثية الإيرانية للملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وكان الحوثيون حاولوا مهاجمة ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر يوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي وصفه المالكي بـ"العمل الإرهابي الحوثي الإيراني".

وأشاد المتحدث باسم التحالف العربي بالموقف الأميركي الداعم لقوات الشرعية التي تواجه التهديدات الحوثية للملاحة البحرية في منطقة باب المندب، معتبرا التصدي للصواريخ الحوثية من أبرز مهمات قوات التحالف، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأكد المالكي على أهمية معركة صعدة نظرا لكونها مركزا لإطلاق الصواريخ الحوثية الإيرانية على المملكة.

على صعيد آخر، أوضح المالكي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، قد تسببت بإحراق مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي.

وأشار المالكي إلى أن تعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية يتجاوز المليوني يمني.