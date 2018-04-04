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الوطن

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد لمحاولة الحوثيين تصعيد الحرب

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد لمحاولة الحوثيين تصعيد الحرب

باب المندب

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها الشديد إزاء محاولة الانقلابيين الحوثيين في تصعيد الحرب في اليمن عبر باب المندب.

وقال البيت الأبيض، في بيان صحفي، صدر اليوم، "تشعر الولايات المتحدة بالقلق الشديد إزاء محاولة الحوثيين الأخيرة لتصعيد الحرب في اليمن من خلال مهاجمة سفينة تجارية أثناء عبورها في المياه الدولية لباب المندب وهو أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، مشيرة إلى ان جزء كبيرة من التجارة العالمية يمر غبر باب المندب كل يوم، بما في ذلك إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية.

وأضاف البيان "وهدد الحوثيون في يناير علناً بمهاجمة الحركة البحرية التجارية الدولية في البحر الأحمر، حيث شن هذا الهجوم بالقرب من ميناء الحديدة الحيوي."

وتابع بيان البيت الأبيض "ويتزامن هجوم الأمس مع مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى لجمع التبرعات في جنيف، حيث ساهمت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بمبلغ 930 مليون دولار، في مقابل ذلك يستمر النظام الإيراني في إطالة أمد الصراع وتوفير الأسلحة المزعزعة للاستقرار للحوثيين، لذلك ندعو الحوثيين إلى وقف المزيد من التصعيد، وإظهار التزامهم بعملية السلام من خلال الدخول في حوار بناء."

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