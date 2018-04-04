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الوطن

الأمم المتحدة تدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في دوما

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
الأمم المتحدة تدعو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في دوما

الاوضاع في سوريا - ارشيفية

دعت الأمم المتحدة اليوم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في دوما بالغوطة الشرقية.

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند في مؤتمر صحفي في جنيف أن عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في دوما يحتاجون للمساعدات ولم تحصل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية حتى الآن على تصريح بدخولها لتقديم المساعدات، فضلاً عن عمليات التهجير القسري التي جرت في الغوطة الشرقية.

وأكد إيجلاند وقوع إنتهاكات خطيرة في العمليات العسكرية الأخيرة التي تعرضت لها الغوطة الشرقية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة حيث قدمت هذه التقارير للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للتحقيق في هذه الانتهاكات الصارخة والأحداث بصفتهما الدولتان الراعيتان في مجموعة دعم سوريا.

وأفاد بأن إدلب أصبحت الآن أكبر معسكر للنازحين في العالم ، حيث تضم أكثر من مليون ونصف المليون نازح، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في إدلب وعدم تعريضهم لأي عمليات عسكرية محتملة في المستقبل .

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