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الوطن

التحالف العربي يحمل المتمردين الحوثيين مسؤولية احتراق مستودع الأغذية

منذ 18 دقيقة
كتب: أ ف ب
التحالف العربي يحمل المتمردين الحوثيين مسؤولية احتراق مستودع الأغذية

التحالف العربي يحمل المتمردين الحوثيين مسؤولية احتراق مستودع الاغذية

حمل التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، المتمردين الحوثيين مسؤولية الحريق الذي أدى إلى تدمير مخزونات كبيرة من المساعدات الغذائية في ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وهذا الميناء، هو الأكبر في اليمن ويخضع لسيطرة الحوثيين ضروري بالنسبة لدولة تعتمد على الواردات ودمرتها حرب أسفرت عن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفقاً للأمم المتحدة.

والسبت، دمر حريق في الميناء كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخزنة في مستودعات برنامج الاغذية العالمي.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف للصحافيين في الرياض "الحريق نجم عن فشل عملية إطلاق صاروخ".

واضاف ان "الاستخدام العسكري للميناء مخالف للقانون الدولي"، موضحا ان الصاروخ الذي استهدف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر الثلاثاء أطلق من الميناء ذاته.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية التحالف العسكري دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من طهران.

وادى النزاع الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

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