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الوطن

عمرو أديب: "الجمهور الإنجليزي اتهوس من محمد صلاح"

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عمرو أديب: "الجمهور الإنجليزي اتهوس من محمد صلاح"

عمرو أديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تسجيله هدف وصناعة آخر أمام نادي مانشستر سيتي، موضحًا أن آهات المصريين عندما ترتفع في الشوارع أو البيوت نعلم أن "صلاح" سجل هدف أو صنع هدف.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي": "مصر مبقاش وراها حاجة غير محمد صلاح، بقيت تسمع آهات المصريين في البيوت والشوارع زي ما يوم ما كان الأهلي يجيب جون في الزمالك، كانت بتهزلي قلبي".

وأشار إلى أن المواطن المصري أصبح مهتم بفريق ليفربول بطريقة غير عادية، مضيفًا: "إحنا عايشين في حلم غير طبيعي، الولد عمل حاجة غير طبيعية وغير متوقعة، إزاي بتقدم التقدم ده، ده الإنجليز اتهوسوا من محمد صلاح".

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