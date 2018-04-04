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الوطن

عمرو أديب مشيدا بمحمد صلاح: لا يقارن بأحد .."جيت من أي كوكب؟!"

منذ 28 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عمرو أديب مشيدا بمحمد صلاح: لا يقارن بأحد .."جيت من أي كوكب؟!"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ظهر وتردد اسمه في صفحات الرياضة العالمية، في ظل وجود عمالقة كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وهم في أفضل حالاتهم، موضحًا أن مستوى صلاح في الدوري الإنجليزي والمنتخب المصري عبقري.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي" : "انت جيت منين يا ابني، من أي كوكب نزلت علينا، ده انتقل من لا شيء إلى كل شيء، وده تغيير تاريخي في شخصية إنسان، ده بقى مأثر على التوك شو  محدش بقى يتفرج على برامج طول ما صلاح بيلعب".

وتابع: "محمد صلاح لا يُقارن بأحد، وده مش مبالغة".

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