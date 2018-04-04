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الوطن

ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني على حدود المكسيك.. والسفير يطلب توضيح

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني على حدود المكسيك.. والسفير يطلب توضيح

القوات الأمريكية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع بيانا، اليوم، يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، اليوم الأربعاء: "الرئيس الأمريكي أوعز إلى وزاري الدفاع والأمن الداخلي بالعمل مع حكام ولايات لنشر الحرس الوطني على حدودنا الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود"، بحسب "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت المكسيك واشنطن بالتوضيح، بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه ينوي نشر جيش بلاده على حدود المكسيك، لدرء خطر المهاجرين غير الشرعيين والعناصر الإجرامية والمخدرات.

وفور إعلان ترامب عن نيته، طلب سفير المكسيك في الولايات المتحدة جيرونيمو غوتيريس، التوضيح من السلطات الأمريكية.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي، في تغريدة على "تويتر" أن الحكومة المكسيكية ستقرر طبيعة ردها استنادا إلى التوضيح الأمريكي، وستدافع دوما عن سيادتها ومصلحتها الوطنية.

وذكر البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن ترامب أبلغ الأسبوع الماضي بتدفق متزايد للمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والعناصر الإجرامية عبر المكسيك من أمريكا الوسطى.

إقرأ المزيد ترامب: سنستخدم القوة العسكرية لحماية حدودناوأضاف أن ترامب طالب باستراتيجية صارمة من أجل مواجهة هذا التهديد وحماية أمن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه عقد يوم الثلاثاء اجتماعا لبحث استراتيجية إدارته التي تشمل تعبئة الحرس الوطني.

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