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الوطن

السكة الحديد: توفير قطع غيار الجرارات لمدة 15 عاما قريبا

منذ 14 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: توفير قطع غيار الجرارات لمدة 15 عاما قريبا

قطارات السكك الحديدية تحتاج لصيانة دائمة

أكد المهندس سيد سالم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تواصل العمل على إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير جميع قطع غيار الجرارات لمدة 15 عاما ضمن العقد المبرم مع شركة جنرال إلكتريك التي ستقوم بتوريد نحو 100 جرّار جديد خلاب الفترة المقبلة.

وقال سالم لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير نظم كهربة إشارات جميع خطوط السكك الحديدية، موضحا أنه سيتم تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الخطين البحري والقبلي خلال الفترة المقبلة.

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