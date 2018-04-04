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الوطن

موسى مصطفى: توقعت الحصول على مليوني صوت في الانتخابات

أمس PM 11:05
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى: توقعت الحصول على مليوني صوت في الانتخابات

موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، إنه راضِ عن نتيجة الانتخابات لأنها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن نسبة الـ 3% التي حصل عليها نتيجة مميزة.

وأضاف "موسى"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه توقع حصوله في الانتخابات الرئاسية على مليون أو 2 مليون صوتًا، متابعًا: "كلمة السيسي عني أبهرتني وكانت ثقة كبيرة وأعطتني طاقة إيجابية شديدة، وكانت إشادة محترمة وعظيمة".

وأشار إلى أن الانتخابات أثبتت حب المصريين لبلادهم، معقبًا: "خسرت السباق لرئاسي ولكنني كسبت حب المصريين".

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