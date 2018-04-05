"بلبع": الإشغالات في فنادق شرم الشيخ لا تتجاوز الـ30%

قال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن نسب الأشغال في غالبية فنادق شرم الشيخ حاليا لا تتجاوز الـ30 % وهى نسبة متدنية للغاية تكشف مدى صعوبة الوضع الذي وصلت إليه مدينة السحر والجمال من خسائر يتكبدها المستثمرون السياحيون، وعلى رأسهم هجرة العمالة المدربة، بعد تراجع انخفاض أجورهم.

وأضاف رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، أن تراجع نسب الإشغال دفع بشركات إدارة عالمية لفسخ التعاقد بالتراضى مع الفنادق التي كانت تديرها بسبب استمرار ضعف نسب الإشغال لسنوات عديدة.

وطالب بلبع الدولة بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ استثمارات بالمليارات بالمدينة.