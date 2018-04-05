معتز عبد الفتاح: سوريا تحولت إلى ساحة صراع بين 7 قوى أجنبية

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سوريا تحولت إلى ساحة صراع بين 7 قوى أجنبية، بالإضافة إلى قوى داخلية، وهي روسيا وأمريكا وفرنسا وتركيا وإيران وحزب الله وإسرائيل والعرب، مؤكدًا أن "من لهم مصلحة في وقف نزيف سوريا ليس بيدهم أمرها".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره في تغطية خاصة عبر فضائية "ON live"، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري تجاه الأزمة السورية يؤكد على وحدة الأراضي السورية، وسيادة الحكومة السورية الشرعية على كامل الأراضي السورية، وأن تظل الدولة كيان واحد.

تابع أن هناك نصف مليون مواطن سوري لقى مصرعه منذ بدء الأزمة عام 2011، بالإضافة إلى الذين هُجروا، مضيفًا: "الوضع سيء للغاية، والموقف المصري لا يعني الوقوف بجانب بشار الأسد، أو الوقوف ضده، ولكن الوقوف مع أن يكون هناك سلطة مركزية قوية أيًا كان من يترأسها، حتى نصل لنقطة أن يُقرر الشعب السوري مصيره".