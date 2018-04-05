"أديب" ساخرا من تصريحات إنشاء أحزاب كبرى: "فيه حد بيتولد بشنب؟"

قال الإعلامي عمرو أديب تعليقًا على تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، حول إنشاء 4 أحزاب كبرى قريبًا إنه من المعروف أن الأحزاب تنشأ صغيرة ثم تكبر فكيف سيتم إنشاء 4 أحزاب كبرى؟

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن مصر تحتاج بالفعل إلى حياة حزبية وتعددية في الأحزاب لخلق مناخ ديمقراطي سليم في مصر.

وأشار إلى أنه يعرف أن الأحزاب عندما تنشأ فهي تنشأ من الأسفل حتى يعلوا شأنها مثل حزب الوفد، متابعًا "إزاي الأحزاب دي هاتتولد أحزاب كبرى.. هو فيه حد بيتولد بشنب".