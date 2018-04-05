"أمن الفيوم" يشدد الإجراءات لتأمين الكنائس احتفالا بـ"خميس العهد"

استعدت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، لتأمين احتفالات الأقباط، بعيد "خميس العهد"، التي يبدأ، صباح اليوم، ونشرت عدد من التمركزات والكمائن الأمنية، بشوارع مدينة الفيوم، وأغلقت عدد من الطرق المؤدية إلى الكنائس أمام الحركة المرورية.

ووجه اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، أفراد وضباط التمركزات الأمنية، بدائرتي قسم أول وثان الفيوم، بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون، واتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات الشرطية من أي اعتداء، وسرعة الانتقال لمكان البلاغ لتحقيق الأمن، وذلك خلال تفقده للتمركزات الأمنية، بدائرتي قسم شرطة أول وثان الفيوم، وفقًا لبيان أمني، مساء الأربعاء.

كما كلف مدير الأمن، ضباط إدارة المرور، بالمرور في جميع الشوارع الجانبية، لضبط المخالفات المرورية، وحالات السير عكس الاتجاه ورفع السيارات المتروكة، والعمل على ضبط الدراجات النارية دون لوحات، ووجه قسم المرافق، برفع جميع الإشغالات بالشارع لما تمثله من خطورة على الأمن العام وتحقيق حالات الاشتباه.

كما شدد مدير الأمن، على مأموري الأقسام والمراكز، بتنشيط وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس، والبنوك، والمنشآت الحيوية الهامة، والشرطية بدائرة الأقسام أو المركز على مدار 24 ساعة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وإجراء الاستيقاف القانوني، وضبط كل ما يخل بالأمن.