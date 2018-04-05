12 قرارا لرئيس الوزراء بتخصيص أراض في المحافظات لمشروعات خدمية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، 12 قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض في محافظة بني سويف بالمجان بعدما تبرع بها مواطن لإقامة مدرسة المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي، كما تضمنت تخصيص أرض في مركز الفشن ببني سويف لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وتخصيص أرض في الدقهلية المقام عليها مركز شباب قرية دنجواي وملحقاته.

واشتمل القرار على تخصيص أرض في زمام قرية كفر سنجاب التابعة للوحدة المحلية بصدقا في مركز تمي الأمديد لإقامة مركز شباب عليها وملعب، كما تضمن إقامة وحدة طب بيطري علي أرض في الدقهلية، وأرض في مدينة شربين لإقامة إدارة معاشات.

واشتملت على تخصيص أرض بالمنوفية في مركز أشمون لإقامة مبنى وملعب عليها، وتخصيص أرض في المنوفية لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وإقامة مدرسة ثانوي تجاري مشتركة في محافظة المنوفية، وأرض لإنشاء محطة رفع فرعية صرف صحي في سيوة، وأرض في مدينة براني في مطروح المقام عليها مبنى لمستشفى والجزء الباقي لإقامة توسعاته.