تسجيل الدخول

الوطن

12 قرارا لرئيس الوزراء بتخصيص أراض في المحافظات لمشروعات خدمية

اليوم AM 09:27
كتب: محمد مجدي
12 قرارا لرئيس الوزراء بتخصيص أراض في المحافظات لمشروعات خدمية

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، 12 قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض في محافظة بني سويف بالمجان بعدما تبرع بها مواطن لإقامة مدرسة المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي، كما تضمنت تخصيص أرض في مركز الفشن ببني سويف لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وتخصيص أرض في الدقهلية المقام عليها مركز شباب قرية دنجواي وملحقاته.

واشتمل القرار على تخصيص أرض في زمام قرية كفر سنجاب التابعة للوحدة المحلية بصدقا في مركز تمي الأمديد لإقامة مركز شباب عليها وملعب، كما تضمن إقامة وحدة طب بيطري علي أرض في الدقهلية، وأرض في مدينة شربين لإقامة إدارة معاشات.

واشتملت على تخصيص أرض بالمنوفية في مركز أشمون لإقامة مبنى وملعب عليها، وتخصيص أرض في المنوفية لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وإقامة مدرسة ثانوي تجاري مشتركة في محافظة المنوفية، وأرض لإنشاء محطة رفع فرعية صرف صحي في سيوة، وأرض في مدينة براني في مطروح المقام عليها مبنى لمستشفى والجزء الباقي لإقامة توسعاته.

أخبار متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر نص تحقيق في مكافحة إغراق منتجات صينية وروسية

الجريدة الرسمية تنشر نص تحقيق في مكافحة إغراق منتجات صينية وروسية
الجريدة الرسمية تعدل أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الجريدة الرسمية تعدل أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر
الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
الجريدة الرسمية تنشر تشكيل جانب مصر بمجلس الأعمال "المصري- البريطاني"

الجريدة الرسمية تنشر تشكيل جانب مصر بمجلس الأعمال "المصري- البريطاني"
الجريدة الرسمية تنشر قرار فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية

الجريدة الرسمية تنشر قرار فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التصويت في الانتخابات ساعة لـ"العاشرة"

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التصويت في الانتخابات ساعة لـ"العاشرة"
الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول استقالة عمرو المنير نائب وزير المالية

الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول استقالة عمرو المنير نائب وزير المالية

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

بالصور|محافظ الإسماعيلية يشهد المؤتمر الصحفي لمهرجان الأفلام التسجيلية

بالصور|محافظ الإسماعيلية يشهد المؤتمر الصحفي لمهرجان الأفلام التسجيلية

فحص 15 ألف مواطن بأسيوط ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة "فيروس سي"

فحص 15 ألف مواطن بأسيوط ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة "فيروس سي"

جامعة سيناء تعلن التكفل بتنقل وإقامة طلاب العريش

جامعة سيناء تعلن التكفل بتنقل وإقامة طلاب العريش

رئيس "النواب" يلقي كلمة بالإنابة عن السيسي في مؤتمر البرلمان العربي

رئيس "النواب" يلقي كلمة بالإنابة عن السيسي في مؤتمر البرلمان العربي

اليوم.. ميناء بورتوفيق يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

اليوم.. ميناء بورتوفيق يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل