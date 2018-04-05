إنشاء محطة توليد كهرباء بالرياح بقدرة 350 ميجاوات في رأس غارب 

شهد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، جلسة تشاور عقدتها شركة "ليكيلا" لتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء محطة رياح لتوليد الطاقة بقدرة 250 ميجاوات وتقع على بعد 28كم من رأس غارب باتجاه الزعفرانة، وتوفر 300 فرصة عمل في مدة الإنشاء مباشرة وغير مباشرة.

وحضر الاجتماع مندوبو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجمعيات أهلية والإدارة العامة للبيئة بالمحافظة وإدارة البيئة بمجلس المدينة وجمعية نهضة بلدنا وجمعية حماية البيئة بالمدينة وعديد من الشخصيات العامة بالمدينة.

وأكد شعبان، خلال كلمته، أن العمالة ستكون من مدينة رأس غارب، وهذا ما أكدته مندوبة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن من بنود التعاقد أن يكون الحد الأدنى من العمالة بالمشروع لا يقل عن 25% من إجمالي العمالة بالمشروع وكذا أي أعمال تسند إلى المقاولين بالمدينة، فيما عدا التخصصات غير المتوفرة بالمدينة.

وأضاف المدير أنه سيتم تنمية مهارات وتدريب العاملين بوظائف المشروع من شباب رأس غارب؛ لتهيئتهم لسوق العمل في المشروعات التي تعطي الإنتاجية ذاتها بالمنطقة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث إن مدة التعاقد 20 عاما، وتنمي الشركة المهارات كذلك من خلال المدارس.