مجلس مدينة الشيخ زويد يدفع بـ6 سيارات لتعبئة أنابيب غاز للأهالي

قال إيهاب بكير نائب رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إن المجلس ينسق مع المحافظة ومديرية التموين لإمكانية تعبئة أنابيب غاز لأهالي المدينة من بئر العبد، مضيفًا أنه تم تجميع أنابيب تم تعبئتها في 6 سيارات نصف نقل.

من جهته، أوضح محمود قويدر مدير التموين في الشيخ زويد، إن الحصة قسمت على أصحاب المستودعات في المدينة بالتساوي مع جميع الأحياء لكي يتمكن الجميع من عملية التعبئة.

وأضاف "قويدر"، أن مجلس المدينة اتفق مع مديرية التموين على التعبئة بشكل أسبوعي، مبينا أنه طالب بزيادة السيارات إلى 8 لحل الأزمة، متوقعا انتهائها خلال شهر أبريل الجاري، بعد المساعدات التي يقدمها مدير التموين بالاتفاق مع مجلس مدينة الشيخ زويد، بتعليمات من اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والذي بدوره وجه أن يتم الاهتمام بدخول جميع الحاجيات والمستلزمات لأهالي الشيخ زويد.