منة فضالي: ندمت على عيد ميلادي بكل المقاييس.. وفي ناس استفادت من أزمتي

قالت الفنانة منة فضالي، إنها سعيدة كونها من الفنانات المحظوظات بسبب وقوفها أمام عدد كبير من الفنانين الكبار مثل كمال الشناوي ويحيى الفخراني ويسرا منذ بداية مشوارها الفني، موضحة أن والدتها ساعدتها في دخول الوسط الفني.

وأضافت منة، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح"، أنها وقعت في بعض الأخطاء وأن بعض أصدقائها من الوسط الفني سببوا لها الضرر، قائلة: "أنا آسفة على عيد ميلادي، وأنا يمكن ندمت عليه بكل المقاييس، ومكنتش في حالتي الطبيعية، ولكن دي كانت غلطة أصدقاء وأعتقد إن هما اللي استفادوا مش أنا".

وردا على تبرؤ الفنان محمد فؤاد من صداقتها بعد حفلة عيد ميلادها التي أثارت الجدل على مواقع السوشيال ميديا، قالت: "محمد فؤاد بالنسبة لي مش صديق ولكن هو زميل، وأنا استغربت من كلامه لأنه كان موجود لآخر عيد الميلاد، أنا عندي وجهة نظر أنا في مكان مش عاجبني المكان أمشي، أنت ليه كملت وليه قعدت، معجبنيش طبعا كلامه عليا واستهزاءه باسمي، أه في احترام إن هو محمد فؤاد وأنا لسه مش بنجوميته بس ده ميدلوش الحق إنه يهيني على الإعلام".