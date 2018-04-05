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الوطن

وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم "سوهاج - أسيوط" الصحراوي

منذ 9 دقيقة
كتب: سلامة عامر
وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم "سوهاج - أسيوط" الصحراوي

غادة والي

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – أسيوط"، والذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة.

ووجهت وزيرة التضامن محمد السيد عبد السلام مدير مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، برفع حالة الطوارئ والاستعداد والتوجه إلى موقع الحادث، لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

 ونقل المصابون إلى مستشفيات أخميم المركزي، وسوهاج العام، وسوهاج الجامعي، والتعليمي، والهلال، وجارٍ المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن في سوهاج، لحصر حالات الوفاة والمصابين والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة، وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.

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