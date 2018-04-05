تجهيز الحدائق ورفع الإشغالات استعدادا لاستقبال أعياد الربيع بالشرقية

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومديري المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم والأقباط، مشددًا على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بالتنبيه على القائمين على الحدائق والأماكن الترفيهية والمتنزهات والتي تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وجاهزيتها لاستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهي والاحتفال بعيد شم النسيم والابلاغ فور الإشتباه في أي جسم غريب لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية اللازمة.