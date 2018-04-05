تسجيل الدخول

الوطن

تجهيز الحدائق ورفع الإشغالات استعدادا لاستقبال أعياد الربيع بالشرقية

منذ 50 دقيقة
كتب: الوطن
تجهيز الحدائق ورفع الإشغالات استعدادا لاستقبال أعياد الربيع بالشرقية

صورة أرشيفية

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومديري المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم والأقباط، مشددًا على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بالتنبيه على القائمين على الحدائق والأماكن الترفيهية والمتنزهات والتي تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة وجاهزيتها لاستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهي والاحتفال بعيد شم النسيم والابلاغ فور الإشتباه في أي جسم غريب لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية اللازمة.

أخبار متعلقة

محافظ الشرقية يصدر قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة

محافظ الشرقية يصدر قراراً بتشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة
محافظ الشرقية: تنفيذ 83% من مشروعات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ الشرقية: تنفيذ 83% من مشروعات تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية
محافظ الشرقية: تنفيذ 86% من مشروعات الكهرباء بالمراكز والمدن

محافظ الشرقية: تنفيذ 86% من مشروعات الكهرباء بالمراكز والمدن
محافظ الشرقية: تنفيذ 79% من مشروعات النقل ضمن خطة الخطة الاستثمارية

محافظ الشرقية: تنفيذ 79% من مشروعات النقل ضمن خطة الخطة الاستثمارية
نائب محافظ الشرقية يتابع تقنين "واضعي اليد" على أراضي الدولة

نائب محافظ الشرقية يتابع تقنين "واضعي اليد" على أراضي الدولة
محافظ الشرقية يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الخدمية مع رؤساء المراكز

محافظ الشرقية يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الخدمية مع رؤساء المراكز
محافظ الشرقية: رصف وإعادة تأهيل طرق بتكلفة 53 مليون جنيه

محافظ الشرقية: رصف وإعادة تأهيل طرق بتكلفة 53 مليون جنيه
محافظ الشرقية: تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين بمركزي الزقازيق وبلبيس

محافظ الشرقية: تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين بمركزي الزقازيق وبلبيس

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

طلب إحاطة حول أثر زراعة الأرز باستخدام المياه المالحة على صحة المواطن

طلب إحاطة حول أثر زراعة الأرز باستخدام المياه المالحة على صحة المواطن

طوارئ بجنوب سيناء استعدادا لاستقبال شم النسيم

طوارئ بجنوب سيناء استعدادا لاستقبال شم النسيم

تحرير 320 مخالفة إشغالات متنوعة وإزالة 155 حاجز حديدي وأسمنتي بأسيوط

تحرير 320 مخالفة إشغالات متنوعة وإزالة 155 حاجز حديدي وأسمنتي بأسيوط

بالصور| إذاعة وسط الدلتا تكرم 35 أما منتجة في مسابقة "ست الحبايب"

بالصور| إذاعة وسط الدلتا تكرم 35 أما منتجة في مسابقة "ست الحبايب"

دينا فؤاد: "الدالي" غيّر حياتي.. ونور الشريف تنبأ لي بالنجومية

دينا فؤاد: "الدالي" غيّر حياتي.. ونور الشريف تنبأ لي بالنجومية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل