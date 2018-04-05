تسجيل الدخول

الوطن

"استرداد الأراضي": آخر مهلة لسداد رسوم التقنين ووضع اليد 14 يونيو

منذ 47 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"استرداد الأراضي": آخر مهلة لسداد رسوم التقنين ووضع اليد 14 يونيو

المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة

منحت لجنة استرداد أراضي الدولة مهلة أخيرة حتى 14 يونيو المقبل، للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر في تقديم الطلبات، لما يترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة، من خلال قوات إنفاذ القانون التي تمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.

وشددت اللجنة، في بيانها اليوم، على أن المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، يحث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم في التقنين، لأن القانون الخاص بتقنين الأراضي لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد، ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفي الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات في موعدها.

وأشار محلب، حسب البيان، إلى أن المحافظات تعمل بشكل يومي لتلقي الطلبات وفحصها، وبدأت بالفعل في معاينة الأراضي المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، لافتا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها.

أخبار متعلقة

"لجنة محلب" تتخذ 4 قرارات ضد المعتدين على أراضي الدولة

"لجنة محلب" تتخذ 4 قرارات ضد المعتدين على أراضي الدولة
محافظ الإسكندرية يتابع آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة

محافظ الإسكندرية يتابع آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة
فتح باب تلقي طلبات التقنيين لواضعي اليد على أراضي الدولة في الشرقية

فتح باب تلقي طلبات التقنيين لواضعي اليد على أراضي الدولة في الشرقية
نائب محافظ الشرقية يتابع تقنين "واضعي اليد" على أراضي الدولة

نائب محافظ الشرقية يتابع تقنين "واضعي اليد" على أراضي الدولة

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

طلب إحاطة حول أثر زراعة الأرز باستخدام المياه المالحة على صحة المواطن

طلب إحاطة حول أثر زراعة الأرز باستخدام المياه المالحة على صحة المواطن

طوارئ بجنوب سيناء استعدادا لاستقبال شم النسيم

طوارئ بجنوب سيناء استعدادا لاستقبال شم النسيم

تحرير 320 مخالفة إشغالات متنوعة وإزالة 155 حاجز حديدي وأسمنتي بأسيوط

تحرير 320 مخالفة إشغالات متنوعة وإزالة 155 حاجز حديدي وأسمنتي بأسيوط

بالصور| إذاعة وسط الدلتا تكرم 35 أما منتجة في مسابقة "ست الحبايب"

بالصور| إذاعة وسط الدلتا تكرم 35 أما منتجة في مسابقة "ست الحبايب"

دينا فؤاد: "الدالي" غيّر حياتي.. ونور الشريف تنبأ لي بالنجومية

دينا فؤاد: "الدالي" غيّر حياتي.. ونور الشريف تنبأ لي بالنجومية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل