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الوطن

"أراضي الدولة" تطالب المحافظين بالإسراع في تنفيذ إجراءات التقنين

منذ 40 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"أراضي الدولة" تطالب المحافظين بالإسراع في تنفيذ إجراءات التقنين

لجنة أراضي الدولة تطالب المُحافظين بالإسراع في إجراءات التقنين

عقدت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، اجتماعا موسعا مع سكرتيرى العموم والمسؤولين عن ملفات التقنين بالمحافظات؛ لتأكيد سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل في لجان المعاينة وعدم المغالاة في التسعير، مراعاة لطالبي التقنين خاصة من واضعي اليد على المساحات الصغيرة.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أن الاجتماع الذي عقد في وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أبوبكر الجندي، وحضور ممثلي الرقابة الإدارية والجهات المعنية، أكد مسؤولية المحافظات بشكل كامل عن إجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين في هذا الملف، كما أكد التسهيلات التي تقدمها وزارة الدفاع في منح الموافقات اللازمة للتقنين في الوقت المناسب.

وكشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة تنفيذ الهيئة شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين ومواجهة أي صور قصور في الحال، والتصدي لأي حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع في إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها.

وأشار ممثل الرقابة إلى حرصهم على إنجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها، ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع إدارة النظم بالقوات المسلحة والتي تتابع بدقة طلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة.

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