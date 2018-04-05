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الوطن

المنيا تحتفل في اليوم العالمي للتوحد بمعرض صور ومسرحية

منذ 48 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
المنيا تحتفل في اليوم العالمي للتوحد بمعرض صور ومسرحية

الاحتفال باليوم العالمي بالتوحد

قدم مسرح عرائس قصر ثقافة المنيا، عرض تثقيفي بعنوان "كفاح أم" تناول مرض التوحد وأسبابه، وأفضل أسلوب يتعامل به الأهل مع المريض بشكل مبسط وشيق.

أقيم العرض ضمن برنامج التمكين الثقافي بالقصر، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لاضطرابات التوحد، حيث أقام المركز المصري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ندوة تناولت معنى التوحد ونسبة انتشاره ومظاهره، والتشخيص اللازم حتى يتم العلاج الأمثل وبعض الإرشادات الأسرية للطفل المتوحد.

شهدت الاحتفالية افتتاح معرض لرسوم أطفال التوحد بوجة عام، والطفل أحمد حسام بوجة خاص، وذلك بحضور الدكتوره سلوى عبد السلام، أستاذ علم النفس بكلية التربية، والدكتوره أسماء فتحي، أستاذ مساعد ورئيس قسم الصحة النفسية.

شددت الدكتوره رانيا عليوة، مدير قصر ثقافة المنيا، على الاهتمام بالفئات الخاصة واستعرضت ما تقدمه قصور الثقافة من خدمات موجهه لهذة الفئة في محاولة لدمجهم مع المجتمع.

وفي نهاية الحفل، كرم حسام محرم مدير المركز المصري لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتورة رانيا عليوة مدير قصر الثقافة، لعطائها المتميز وجهدها الوفير في فعاليات اليوم العالمي للتوحد.

 

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