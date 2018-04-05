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بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"

منذ 42 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة طقس "خميس العهد" بدير مارمينا العجايبي بصحراء مريوط؛ بمشاركة الأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط، واﻷنبا أيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، وعدد من رهبان الدير.

وحرص الكهنة في الكنائس، على تقليد المسيح بغسل أرجل المُصلين ورشمهم بالزيت، ومسح البابا أرجل الأساقفة المشاركين معه في القداس بـ"قطنة" تقليدا لغسل الأرجل.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، بـ"خميس العهد" أو "خميس الأسرار" أو الخميس المقدّس، الذي شهد العشاء الأخير للمسيح، وغسل المسيح فيه أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم، وترك لهم وصيته، وحسب الاعتقاد المسيحي، كشف المسيح للأقباط سر "التناول"، خلال اليوم، حيث شهد إقامة أول قداس للمسيح مع تلاميذه، وتناولوا فيه معًا خبزًا وشرابًا.

بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"
بالصور| البابا يقلد المسيح ويغسل أرجل الأساقفة في قداس "خميس العهد"

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