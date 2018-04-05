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الوطن

فودة: إنشاء طريق "وادي جبران" لربط مدينتي طور سيناء وسانت كاترين

منذ 29 دقيقة
كتب: الوطن
فودة: إنشاء طريق "وادي جبران" لربط مدينتي طور سيناء وسانت كاترين

اللقاء الصحفي

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه تم الاتفاق مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل على رصف طريق مطار سانت كاترين حتى داخل المدينة لمسافة 5 كليو وإنشاء طريق "وادي جبران" لربط مدينة الطور بسانت كاترين كما أنه جاري رصف طريق كاترين سعال وسيتم الانتهاء منه في نهاية العام الجاري.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى توجيهات بتطوير مطار سانت كاترين ليصبح على غرار مطار شرم الشيخ الدولي.

وأضاف المحافظ خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمركز العمليات المتقدم بمدينة شرم الشيخ أن المستقبل بدأ يبتسم لمدينة سانت كاترين وستصبح مدينة سياحية في المقام الأول وسوف يتم وضعها قريبا على خريطة السياحة عالمية حيث تم توقيع بروتوكول مع الشركة العربية للبصريات لإعادة إحياء التراث الحضاري بسانت كاترين بتكلفة تتخطى 7 ملايين جنيه وإقامة عدد 11 بازار وباركنج للأتوبيسات السياحية وعدد من الحمامات ووحدة إسعاف وإنشاء طريق ترابي بطول 3 كيلو متر خاص بالرحلة المقدسة بداية من مقام النبي هارون حتي مركز الزوار.

 

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