مدير صندوق مكافحة الإدمان يكشف لـ"الوطن" كواليس إعلان محمد صلاح

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن إعلان الصندوق الذي كان بطله محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بعنوان "أنت أقوى من المخدرات.. متسيبهاش تغلبك"، استغرقت فترة الإعداد له 4 أشهر بين خبراء الصندوق وخبراء إعلام.

نسبة المشاهدة التي وصلت إلى 5 ملايين مرة خلال 72 ساعة فقط من إطلاق الإعلان على صفحة الصندوق عبر "فيس بوك"، كان يتوقعها القائمون على الحملة، وأشار عثمان، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أنهم كانوا يتوقعون هذا النجاح الذي حققه الإعلان "كان جهد جماعي، حضرّنا بشكل كبير جدا وكان في ورش عمل مستمرة وخبراء من الصنودق ومن أهل الدراما والفن".

تصوير الإعلان كان بين مصر ومدينة "ليفربول" ببريطانيا، حسب عثمان، حيث لم يأت صلاح إلى القاهرة، لكن المشاهد نُفذت ببراعة وكأن صلاح ينظر إلى الشاب بطل الإعلان وهو يختار طريق البُعد عن المخدرات ليشعر المشاهد أنهما بالمكان نفسه "وده كان هدفنا، إن الإبداع الفني يحسسك كأن صلاح بيبص لكل ولد في مصر".

"لقاء السحاب"، الوصف الذي أطلقه مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الإعلان، الذي أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400% بالمقارنة بالتي تلقاها الصندوق خلال الفترة نفسها الشهر الماضي بعد الإعلان، ولفت عثمان إلى المشاركة القوية للنجم محمد حماقي بالأغنية التي كتب كلماتها الشاعر أمير طعيمة "كانت توليفة كويسة جدا أدت لنجاح العمل".

وملخص الإعلان أن أحد الشباب يوجد أمامه نموذجان في حياته، أحداهما محمد صلاح، والثاني مجموعة من أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات، وأثناء متابعة هذا الشاب المباراة الأخيرة بين مصر والكونغو ومشاهدته نظرة الإحباط بعد دخول هدف في منتخب مصر، قرر أصدقاؤه ترك مشاهدة المباراة وفقدان الأمل، إلا أن هذا الشاب عاد ليرى صلاح يشجع اللاعبين والإصرار على الفوز بعدها قرر الشاب اختيار نموذج محمد صلاح ليكون قدوة له والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات.

ويتضمن الإعلان أغنية للفنان محمد حماقي مناهضة لتعاطي المخدرات منها "عدي فوق الصعب دوس.. والخسارة تبقى فوز.. الحياة مش بالحظوظ.. عمرنا عقرب ساعات يعني سيبك من اللي فات.. لسه في حياتك حاجات.. وبدل ما تدمن حاجه أخرتها موت إدمن حياة".

بعدها يظهر محمد صلاح في الإعلان ويبث عددا من رسائل التوعوية للشباب، يوضح خلالها مخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، بعنوان "إدمن النجاح.. ماتدمنشي اللي رجعك ورا.. أنت أقوى من الاستسلام.. متسيبهاش تغلبك.. أنت أقوى من المخدرات.. وأكيد مش هتسيبها تغلبك".

يذكر أن محمد صلاح أكد أن مشاركته في حملة "أنت أقوى من المخدرات" تطوعية، وجاءت لإيمانه بأهمية القضية ورغبته في حماية الشباب المصرى من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، ضمن سلسلة إعلانات ينفذها باعتبارها عملا قوميا.