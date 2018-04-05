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الوطن

وفاء سالم في أول تعليق بعد أزمتها الصحية: "أحيا بقلوبكم العامرة بالحب"

منذ 30 دقيقة
كتب: ضحى محمد
وفاء سالم في أول تعليق بعد أزمتها الصحية: "أحيا بقلوبكم العامرة بالحب"

وفاء سالم

علقت الفنانة وفاء سالم، على أزمتها الصحية الأخيرة، ودخولها العناية المركزة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "مهما كان القلب منهكا إلا أنه لا يحمل إلا الأشياء الجميلة، أشكر كل من حملني في قلبه، أنا أحيا بقلوبكم العامرة بالحب، الحمد لله رب العالمين".  

كانت الفنانة وفاء سالم، تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، وتم حجزها في العناية المركزة في أحد المستشفيات، ونشر حسابها عبر "إنستجرام" صورة لها وهي في العناية المركزة، معلقًا: "دعواتكم لأطيب مخلوق في الكون بالشفاء العاجل، دعواتكم لوفاء سالم بالله عليكم هي محتاجة دعواتكم جدا دلوقتي".

 

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