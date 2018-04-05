المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع

أنهت محافظة المنوفية، استعداداتها لاستقبال أعياد الربيع، وشدد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوي المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها على مدار 24 ساعة، وتكثيف الحملات الرقابية من الصحة والطب البيطري والتموين والبيئة.

كما صرح مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة بالمنوفية بتكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها لضبط السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر، وفحص الثلاجات بكل المنافذ وتكثيف الرقابة على محلات بيع المواد الغذائية والمشروبات الملونة، ومراجعة البيانات المدونة على السلع وسحب عينات من السلع الغذائية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها مع إعدام الغير صالح منها في الحا،ل وتكثيف وإحكام الرقابة على الباعة الجائلين، بالإضافة إلى استعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وتوفير كافة الأدوية والأمصال بها خاصة حالات التسمم الغذائي.

وصرح وكيل وزارة التموين بأنه سيتم عمل حملات للمرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لانضباط عملية انتاج الخبز ومطابقته للمواصفات بما يضمن التواجد التمويني على مدار اليوم، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية بمديريات الطب البيطري والصحة، بالاشتراك مع إدارة ومكاتب حماية المستهلك الفرعية للمرور على الأسواق وضبط المخالفات فورا، وجهزت مديرية التموين غرفة عمليات تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي البيانات والشكاوى والمقترحات والعمل على حلها.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، على ضرورة جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد والزائرين مشددا على رؤساء المراكز والمدن برفع القمامة والاشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.