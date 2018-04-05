وزير قطاع الأعمال العام يوقع عقد رفع نسبة مشاركة البنوك بـ"كيما 2"

شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك في مشروع "كيما 2"، لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لإنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي.

وبتوقيع العقد، ترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51.2% إلى 61.8%، والممثلة في البنك الأهلى المصري، والبنك العربي الإفريقي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك بلوم، والبنك العقاري المصري، بنسب متفاوتة.

حضر التوقيع كلا من عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة "كيما"، ورؤساء البنوك المشاركة في تمويل المشروع.

ويعد مشروع "كيما" من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، ويسهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما أنه يوفر الأسمدة الآزويتية وينتج 1600 طن يوريا و1200 طن أمونيا يوميًا، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 11.6 مليار جنيه بتمويل قدره 292.3 مليون دولار بالإضافة إلى1.920 مليار جنيه إقراض من البنوك، والنسب المتبقية بتمويل ذاتى.

ومن المقرر أن تنتهي إحدى الشركات الإيطالية التى تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85% من إجمالي أعمال المشروع بنهاية أبريل 2018 والبدء في التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري 2018.