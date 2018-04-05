إجراءات أمنية مشددة لتأمين "خميس العهد" بكنائس القليوبية

تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية، الحالة الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي بنها وشبرا الخيمة، وقام بالمرور على كنيسة ماريو حنا ببنها ومطرانية شبرا الخيمة، لمتابعة إجراءات التأمين بهما.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تواجد الحرم الآمن للكنيسة وإجراء الفرز الأولي بعيدا عن الحرم الآمن بمعرفة أحد أعضاء الكنيسة ولا يسمح بدخول غير المعروف لديهم، واستخدام العنصر النسائي لتفتيش السيدات وتفعيل البوابات الإلكترونية والمجسات، وتفعيل كاميرات المراقبة والشاشات الخاصة بها، والتزام القوات بتعليمات الحضور والانصراف وقيام عناصر البحث بتوسيع دائرة الاشتباه في نطاق دور العبادة.

في سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تواجدها أمام كنائس المحافظة التابعة لإيبارشيات شبرا الخيمة برئاسة نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، وبنها وقويسنا برئاسة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، وشبين القناطر برئاسة نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها تزامنا مع قداس خميس العهد، ونشرت الدوريات المتحركة التي جابت شوارع المدن الرئيسية ومحيط الكنائس.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للكنائس بالإضافة إلى تواجد مكثف لقوات الأمن والمباحث الجنائية وخبراء المفرقعات، لتمشيط الشوارع المجاورة للكنائس.