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الوطن

تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس" إداريا لـ 26 أبريل

منذ 40 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس" إداريا لـ 26 أبريل

محمد مرسى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة "الإخوان" الإهاربية في قضية "التخابر مع حماس"، إداريا لجلسة 26 أبريل الجاري.

وكانت المحكمة أجلت نظر القضية في وقت سابق، لجلسة الاثنين 9 أبريل الجاري الموافق إجازة أعياد الربيع، وأصدرت قرارها بالتأجيل.

وكانت محكمة النقض، قضت في نوفمبر العام 2016 ميلاديًا، بقبول طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، منتصف يونيو 2015 ميلاديًا، حيث ألغت السجن المؤبد لمرسي، والإعدام لخيرت الشاطر، وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي "حماس"، و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقي بعضهم تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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