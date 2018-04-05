عطيات الصادق تطلق مبادرة "صانع وطن" لتكريم النماذج الإيجابية في البلد

تطلق الدكتورة عطيات الصادق، مقدمة برنامج "علامة استفهام"، مبادرة تحت عنوان "صانع وطن"، معلنة عن حلقة خاصة من البرنامج، اليوم، لتقديم وتكريم نموذج من "صناع الوطن" والمؤثرين بشكل كبير فى المجتمع.

وأضافت الصادق: "ما فيش بيت ما فيهوش صانع وطن، أصل صانع الوطن ده مني ومنك ابن البلد اللي بيشتغل وبيكافح، وبنت البلد اللي بتربي وتعلم وتطبطب، أي صانع وطن في حياتك شجعه وعرفني بيه".

وأكدت الصادق، أن الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، وتشجيع كل شخص أن يكون مؤثرًا في وطنا لكي يكون كما نحلم به، لاسيما وأن الوطن لا يبني إلا بأيدي أبناؤه، لافتة أنها تعد مفاجأة ستكشف عنها خلال حلقة البرنامج غدا، لتهديها لكل من هو صانع وطن، كإهداء من البرنامج.

ويعرض برنامج علامة استفهام الخميس من كل أسبوع، ويناقش البرنامج القضايا الاجتماعية والمشاكل التي تؤثر في المجتمع والمواطنين وتقديم حلول لها.