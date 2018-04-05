تسجيل الدخول

الوطن

"التجارة": استثناء "الصاج المدرفل" من رسوم الإغراق لحماية الاقتصاد

منذ 16 دقيقة
كتب: صالح إبراهيم
"التجارة": استثناء "الصاج المدرفل" من رسوم الإغراق لحماية الاقتصاد

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

قال ياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، إن قرار وزير التجارة والصناعة بشأن عدم فرض رسوم إغراق على واردات "الصاج المدرفل على البارد" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا، جاء حرصا على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأوضح الوزير، أن القرار يعكس التزام الوزارة بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية، والتي تتيح لوزير التجارة باعتباره رئيس سلطة التحقيق اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ككل وليس لقطاع واحد فقط.

وأضاف الوزير، أن "الصلب المدرفل على البارد" يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والهندسية والتي قامت بضخ استثمارات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن فرض أي رسوم إغراق على هذه الأصناف سيؤثر على تنافسية هذه المنتجات فى السوقين المحلي والخارجي، وكذا ارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو ما سينعكس سلبا على المستهلك المصري.

ولفت الوزير، إلى أن القرار استهدف إيجاد تنوع في منتجات الصاج المدرفل على البارد سواء من حيث الكميات أو الجودة، لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية التى يدخل الصاج كأحد المستلزمات في إنتاجها.

أخبار متعلقة
بالفيديو| وزير التجارة يلتزم بالطابور ويصوت بـ"سيزا نبراوي" في التجمع

بالفيديو| وزير التجارة يلتزم بالطابور ويصوت بـ"سيزا نبراوي" في التجمع
وزير الصناعة: مصر تستضيف فعاليات معرض التجارة الإفريقي ديسمبر المقبل

وزير الصناعة: مصر تستضيف فعاليات معرض التجارة الإفريقي ديسمبر المقبل
وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الروماني تنمية العلاقات المشتركة

وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الروماني تنمية العلاقات المشتركة
وزير التجارة: 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية بالمحافظات

وزير التجارة: 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية بالمحافظات
وزير التجارة: 102 شركة مصرية شاركت بـ"فروت لوجيستيكا"

وزير التجارة: 102 شركة مصرية شاركت بـ"فروت لوجيستيكا"

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

رئيس النواب القبرصي: تركيا تعيق التقدم في قضية المفقودين بعدم تعاونها

رئيس النواب القبرصي: تركيا تعيق التقدم في قضية المفقودين بعدم تعاونها

لافروف: إدارة ترامب تحاول إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية

لافروف: إدارة ترامب تحاول إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الدولية

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

الخوف والعزلة يسيطران على الروهينجا المتبقون في بورما

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

حبس "المنزلاوي" المتهم في قضية الحاجة سعدية 15 يوم بالدقهلية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

سيناتور فرنسي يطالب روسيا بلعب دور أكبر في حل الأزمات العالمية

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل