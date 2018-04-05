"التجارة": استثناء "الصاج المدرفل" من رسوم الإغراق لحماية الاقتصاد

قال ياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، إن قرار وزير التجارة والصناعة بشأن عدم فرض رسوم إغراق على واردات "الصاج المدرفل على البارد" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا، جاء حرصا على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأوضح الوزير، أن القرار يعكس التزام الوزارة بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية، والتي تتيح لوزير التجارة باعتباره رئيس سلطة التحقيق اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ككل وليس لقطاع واحد فقط.

وأضاف الوزير، أن "الصلب المدرفل على البارد" يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والهندسية والتي قامت بضخ استثمارات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن فرض أي رسوم إغراق على هذه الأصناف سيؤثر على تنافسية هذه المنتجات فى السوقين المحلي والخارجي، وكذا ارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو ما سينعكس سلبا على المستهلك المصري.

ولفت الوزير، إلى أن القرار استهدف إيجاد تنوع في منتجات الصاج المدرفل على البارد سواء من حيث الكميات أو الجودة، لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية التى يدخل الصاج كأحد المستلزمات في إنتاجها.