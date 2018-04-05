رئيس جامعة المنيا يكرم بعثة الحفائر الألمانية بتونا الجبل

كرم الدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، البعثة الأثرية الألمانية في قرية تونا الجبل، ممثلاً عنها الدكتورة "هيكا بفوند"، "وفريدريكا" الأستاذتين بجامعة "هيلدسهايم"الألمانية، بعد عرضهم لنتائج المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون بين جامعة المنيا ومتحف وجامعة هيلدسهايم بألمانيا.

وعرض ممثلي البعثة نتائج تدريب طلاب جامعة المنيا في دولة ألمانيا وبمنطقة تونا الجبل، وتسليم شهادات التخرج للطلاب المتدربين بعد نجاح المرحلة الأولى، والتي استمرت لمدة 5 سنوات، والوقوف على استمرارية بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجامعة بمنطقة العمل بتونا الجبل، والتي أثنى خلالها على مستوى الطلاب المتدربين واظهارهم الوجه الحضارى للمحافظة وآثارها.

وأشار الدكتور حسين محمد على، أستاذ الآثار بكلية الفنون الجميلة بالمنيا، ومنسق بعثتي تونا الجبل وبني حسن، أن البعثة الألمانية قامت بترميم البيوت الجنائزية بمنطقة تونا الجبل، كما قام الطلاب المرممين بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا بتثبيت الأعمدة حول مقبرة بيتوزيريس بعد اكتشافها، لافتاً بأنه تم مناقشة تجديد العمل بالمنطقة لمدة 3 سنوات كمرحلة ثانية وتوفير الدعم اللازم للمشروع.

واستقبل رئيس جامعة المنيا، الدكتور "اسكوت باكينج" الأستاذ بجامعة "ديبول شيكاجو" بالولايات المتحدة الأمريكة لمناقشة بروتكول مشترك، يتضمن التعاون في الأبحاث العلمية والمشاريع والتدريبات الطلابية.