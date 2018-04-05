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الوطن

الأورمان تقيم حفل زفاف جماعي لأيتام كفر الشيخ بحضور المحافظ والقيادات

منذ 21 دقيقة
كتب: الوطن
الأورمان تقيم حفل زفاف جماعي لأيتام كفر الشيخ بحضور المحافظ والقيادات

صورة أرشيفية

تنظم جمعية الأورمان برئاسة اللواء ممدوح شعبان، حفل زفاف جماعي لـ10عرائس أيتام، وذلك في نادي القوات المسلحة بكفرالشيخ، يوم السبت المقبل، للترفيه عن 300 طفل يتيم، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير الأمن، ووكيل وزارة الشؤن الاجتماعية وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة.

وقال مدير جمعية الأورمان، إنه سيتم تسليم شيكات لـ 68 عريس وعروسة للفتيات اليتيمات وتقديم هدايا عينيه، وستشهد الحفلة فقرات عديدة منها التنورة و فقرات فنون شعبية، كما سيتم فيها تكريم مادي لـ10 من الأطفال الأيتام المتفوقين، وتكريم 10 حفظة قرآن كريم و10 من الأمهات المثاليات.

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