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الوطن

وفاة مسجون نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية داخل مستشفى زفتى العام

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
وفاة مسجون نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية داخل مستشفى زفتى العام

صورة أرشيفية

لقي مسجون فى العقد السادس من عمره مصرعه، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية داخل مستشفى زفتي العام بمحافظة الغربية، وتم العرض على النيابة العامة عقب تحرير محضر وأمرت بتشريح الجثة وتسليمها لذويها استعدادا لدفنها.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور، مركز شرطة زفتى، بوصول حالة المسجون "محمد س ق" 54 سنة،  ومقيم بشرشابه مركز زفتى، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات في قضية تبديد، مصابا بآلام أمراض صدرية والكبد، ونقله أكثر من مرة إلى مستشفى زفتى، وتلقى الرعاية العلاجية عدة مرات متتالية إلا أنه لقي مصرعه إثر أزمة قلبية نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت تشريح الجثة، وصرحت بدفنها.

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