"المشاط": السياحة الوافدة جيدة منذ بداية 2018.. وسترتفع الأشهر المقبلة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ بداية العام الجاري جيدة وترتفع خلال الشهور المقبلة؛ مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على خلق علامة تجارية خاصة بالمنتج السياحي المصري عن طريق أجندة سياحية تشمل فاعليات علي مدار العام.

وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأول لوزيرة السياحة الذي عقدته اليوم بأحد فنادق القاهرة تحت شعار"السياحة والاقتصاد"، أن العادات والتقاليد والحرف اليدوية والفنون التي تتسم بها مصر ستدخل ضمن العلامة التجارية، مضيفة أن الدولة ستدعم السياحة بقوة خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد دعما كبيرا من الدولة لصناعة السياحة باعتبارها قاطرة التنمية.