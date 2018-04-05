ضبط أكبر تاجر سلاح ومخدرات بكفر الشيخ

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الرائد هشام راشد، رئيس مباحث المركز، ومعاونية النقيبين محمد الدريني وهشام اللبيشي، من ضبط أكبر تجار السلاح والمخدرات ومروجي السموم للشباب، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات، بقيام أحد أكبر تجار المخدرات بالرياض، بتوزيع كمية من المخدرات على زبائنه، وتم تشكيل قوه أمنية لضبطه ومعه المضبوطات.

وتبين أن المتهم "طارق.م.ف.ع" مقيم بقرية العمدان التابعة للمركز، ومطلوب ضبطه وإحضاره بعدد من القضايا، وباستهداف منزله وأثناء القبض عليه، قام بالقفز من الطابق الثالث إلا أن القوة تمكنت من إلقاء القبض عليه وبحوزته 500 قرص من مخدر الترامادول و250 جرام من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش خمسات و3 طلقات من ذات العيار و12 طلقة عيار 9 ملي و1500 جنية متحصلات الإتجار في المواد المخدرة وهاتف محمول ماركة أيفون يستخدم في الاتصال بالعملاء، وتم تحرير محضر وجارِ العرض على النيابة.