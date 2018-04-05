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الوطن

نائب جنوب سيناء ينعون الشاعر محمود الأسواني

منذ 43 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
نائب جنوب سيناء ينعون الشاعر محمود الأسواني

الشاعر محمود الأسواني

نعى غريب حسان، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، الشاعر محمود الأسواني ابن مدينة الطور وأحد الأدباء بمحافظة جنوب سيناء، وقدم التعازي لأهالي جنوب سيناء وأسرة الراحل، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشاعر الراحل كان نعم الأخ والصديق وواحد من علامات الإبداع في محافظة جنوب سيناء.

وفي سياق متصل نعى الفنان أحمد صبحي، نقيب المبدعين والموهوبين بجنوب سيناء، الشاعر الكبير محمود الأسواني، وتابع قائلا: "إننا فقدنا رجلا أحبه الجميع لخلقه الطيب وفنه الراقي المحترم، الذي يصل إلى القلوب، ويذكر أن الأسواني عضوا بنادي الأدب بالمحافظة وله عدة مؤلفات أدبية.

 

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