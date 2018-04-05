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الوطن

الشعراوي: انتهاء صيانة مدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة قبل 30 مايو

منذ 29 دقيقة
كتب: صالح رمضان
الشعراوي: انتهاء صيانة مدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة قبل 30 مايو

اجتماع محافظ الدقهلية مع الهيئة العربية للتصنيع

طالب الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس من ممثلي الهيئة العربية للتصنيع بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بمدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة قبل 30 مايو المقبل، وتسليمها إلى مديرية التربية والتعليم كجهة شاغرة، والبدء في استخدام المباني التي جرى عملية الصيانة بها حتى يتم الاستفادة منها خلال امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، بوفد الهيئة العربية للتصنيع، مديرية التربية والتعليم، هيئة الأبنية التعليمية، بالمحافظة.

وأكد الشعراوي، على ضرورة الانتهاء من باقي الإنشاءات المتعلقة بمبنى الإدارة التعليمية بدكرنس خلال أسبوع على الأكثر، وتسليمه أيضًا لمديرية التربية والتعليم كجهة شاغرة.

وجرى توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع، وكلا من مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، يتضمن ثلاث ارتباطات ما بين إنشاء وصيانة شملت، وإنشاء ديوان إدارة دكرنس التعليمية، وصيانة مدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة، وصيانة مبني شئون الطلبة بمدرسة جواد حسني، وجرى الانتهاء من صيانة مبني مدرسة جواد حسني، وجار الانتهاء من باقي الأعمال، وتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، وعلي عبد الرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم أبو عرب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء إبراهيم صبحي، المستشار التسويقي بالهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له.

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