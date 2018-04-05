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الوطن

للمرة الأولى.. الأوبرا المصرية تعزف ألحانها بالسعودية

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
للمرة الأولى.. الأوبرا المصرية تعزف ألحانها بالسعودية

صورة أرشيفية

تحل فرقة تابعة لدار الأوبرا المصرية لأول مرة، ضيفا على مركز الملك فهد الثقافي، ضمن برنامجه لعام 2018، وذلك في يومي 25، و26 أبريل الحالي.

ويقدم أكثر من 45 فنانا، وعازفا، روائع من التراث الفني المصري والعربي، برعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، وحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأوضح محمد السيف، المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي، أن هذا الحفل الموسيقي للأوبرا المصرية، في العاصمة الرياض، يأتي ضمن جهود التنسيق الثقافي، والفني، بين البلدين، ولتأكيد دورهما المحوري في إحياء الفن والموسيقى العربية.

وأشار إلى أن الحفل سيكون في متناول الجميع، والحضور متاح مجانا أمام الجماهير السعودية، والعربية، ومتذوقي الموسيقى الكلاسيكية المصرية.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم أغاني لعمالقة الطرب المصري، أمثال، محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وغيرهما من نجوم الأغنية المصرية، وفقا لصحيفة "سبق" الإلكترونية.

وأضاف أنه سيصحب عروض دار الأوبرا، عدد من الفعاليات، التي ستقدمها نخبة من مواهب الجالية المصرية، من فرقة التخت الشرقي، والفرقة الشعبية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة، ومعرض للصور الفوتوغرافية.

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